شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يشهد علي خطوبة شاب وفتاة بحفل تأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب النجم محمد حماقي، من شاب وفتاة الصعود علي مسرح حفله، بعد أن شاهدهما وقت لبس الدبل وعبر عن سعادته بما حدث والتقط معهما صورة تذكارية.

وفاجأ النجم محمد حماقي جمهور حفله، بعزف أغنيته الجديدة "راسمك في خيالي" على البيانو وغنائها وهي المرة الأولي التي يغنيها لايف، وذلك اطار الاحتفال بالذكري السادسة لتأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس

ومن المقرر أن يقدم حماقي، عددا كبيرا من أغانيه المحببة لدى الشباب، والتى تألق بها طوال مشواره الفنى، وأغانى ألبومه الجديد منها "كل يوم من ده" ،" يزلزل "، "صور" ، "ليلي "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار" والعمل ايه".

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وفي سياق آخر، يشارك محمد حماقي في فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاقد على إحياء حفل غنائي يوم 5 ديسمبر المقبل.

كان حماقى قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" أخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.