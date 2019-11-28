كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شقيقتها بعد اسبوع على وفاة شقيقتها سعاد.
فقد نشرت فيفي عبده صورة من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة فوغ عربية وعلقت عليها قائلة: “يا صباح الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني بحبكم❤️”.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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