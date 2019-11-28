فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شقيقتها بعد اسبوع على وفاة شقيقتها سعاد.

فقد نشرت فيفي عبده صورة من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة فوغ عربية وعلقت عليها قائلة: “‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني بحبكم❤️”.