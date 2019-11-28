نظرات حب منى زكي لأحمد حلمي تشعل «أنستجرام»

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - شاركت الفنانة المصرية منى زكي جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد حلمي.



الصورة كانت من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي حضره النجمان معًا، وبدت اللقطة مميزة جدا، وظهرت فيها منى وهي تنظر لزوجها بهيام وحب.

نظرة منى كانت أكثر ما لفت نظر الجمهور للصورة، وعلق عدد من الجمهور على ذلك، كما حصدت الصورة الكثير من تعليقات زملائهما بالوسط الفني ومنهم غادة عبدالرازق، عباس أبو الحسن، أمينة، وغيرهما.



منى زكي متزوجة من الفنان أحمد حلمي منذ عام 2000، وأنجبت منه في البداية ابنتها لي لي، ثم انتظرت الفنانة 13 عامًا، وأنجبت بعد ذلك ولديها يونس وياسين.

منى زكي احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها برفقة العائلة، والذي هو نفس تاريخ ميلاد زوجها أحمد حلمي، ويعتبر الثنائي من أشهر الثنائيات الفنية في مصر، حيث يعبر حلمي مرارا عن حبه لمنى وتقديره لها، وتفعل منى نفس الشيء.