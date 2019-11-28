بوسي تحتفل بعيد ميلادها وحضور الأخ الوحيد لهيثم زكي يثير الجدل

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كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية بوسي بعيد ميلادها بحضور أولادها وأفراد أسرتها وعدد من الأصدقاء.
عيد ميلاد بوسي حضره رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مما أثار عاصفة من التعليقات بين الجمهور، الذي استنكر حضوره عيد ميلاد بعد مرور أقل من شهر على وفاة شقيقه.
هيثم أحمد زكي رحل في 7 من شهر نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله عقاقير لتقوية العضلات، حيث كان يحرص على الذهاب للجيم باستمرار.
وأشارت التحريات أن الفنان عانى من وعكة صحية، وذهب إلى الطبيب، وتناول مسكنات، ولكنها لم تجدي نفعا، ورحل بعدها بساعات قليلة.
وفاة الفنان الشاب سببت صدمة كبيرة للجمهور، وللوسط الفني، وخاصة بعد أن صرح الفنان أشرف زكي أن الفنان الراحل لا يوجد له أقارب ليسلموا جثمانه، حيث كان رامي بركات مازال خارج مصر.
الفنانة بوسي من مواليد 26 نوفمبر عام 1953، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 66، كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «قيد عائلي»، والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك ببطولته عزت العلايلي، ميرفت أمين، وصلاح عبدالله.
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