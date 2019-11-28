صفاء سلطان تغنّي لـ ناصيف زيتون و إليسا وترفض التحدّث عن المثلية الجنسية.. ماذا قالت عن شيرين عبد الوهاب؟

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - حلت الفنانة صفاء سلطان ضيفة على “الجديد أونلاين” مع علي ياسين، وفي هذا اللقاء أجابت سلطان على أسئلة سريعة تنوّعت بين المواضيع الاجتماعية كموقفها من المثلية الجنسية والفنية كأسماء فنانين تفضل الاستماع لأعمالهم لتختار بدورها الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسين الجسمي.

وفي المقابلة اختارت صفاء سلطان الفنان ناصيف زيتون والفنانة إليسا لتغني لهما، وذلك من بين الأسماء التي طرحت عليها، وهي: نانسي عجرم ، نجوى كرم ، ناصيف زيتون ، إليسا ، جورج وسوف، هيفا وهبي ، و أصالة.