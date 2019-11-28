صورة قديمة لميريام فارس تشعل المواقع.. شاهدوا هل تغيرت كثيراً؟

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كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة اللبنانية ميريام فارس لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.
وظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن شكلها الحالي حيث بدا وجهها أقل نحافة كما تميزت بشعر مجعد تماماً.
وأشعلت الصورة الحسابات التي استعادتها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
ويشار إلى أن ميريام أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما عرضت على طريقة الفيديو صوراً لها برفقة ابنها وهي تحمل العلم اللبناني.
وأرفقتها بالتعليق: “توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم. هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة. هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه” وحققت أكثر من 639 ألف مشاهدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.