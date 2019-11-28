شاهدوا سيرين عبد النور تمازح جمهورها : هيدا اسمو فجعنة

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تأكل البيتزا واصابع البطاطا المقلية في احد المطاعم.

ومازحت سيرين المتابعين من خلال تعليقها على الفيديو، اذ انها كتبت: “بتحبو البيتزا والبطاطا متلي، هيدا اسمو فجعنة”.

وكانت قد أطلقت سيرين عبد النور مؤخرا أغنيتها الجديدة بعنوان “أنا رجعت” والتي هي من مسلسلها الجديد “الديفا” وذلك عبر يوتويب، وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي.

يشاركها في بطولة المسلسل الممثل السعودي يعقوب الفرحان والفنانة المصرية بوسي، وينطلق العرض عبر خدمة “شاهد” Shahid Originals، المنضوية تحت لواء “مجموعة MBC” يوم ٢٧ تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.