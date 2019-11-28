شاهدوا.. عمرو دياب يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في العالم عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول الفنان المصري ​عمرو دياب​ على أكبر عدد من الجوائز الموسيقية العالمية، كما أكدت على أنه الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط.



وكتبت :”هل كنت تعلم أن الفنان المصري عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من بين الفنانين في الشرق الأوسط إلى جانب كونه أصبح أول فنان عربي توضع صوره في تايمز سكوير في نيويورك، والفنان الأكثر استماع على التطبيقات الموسيقية أيضاً”.