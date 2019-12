الخميس 28 نوفمبر 2019

3 نجوم عالميون ينضمون إلى مهرجان الدرعية بالسعودية

قرر مشاهير عالميون المشاركة في مهرجان الدرعية في السعودية بحفلة غنائية لنجوم أغاني الـ "Hip Hop" أشر وكريس براون و إيكون كجزء من قائمة عملاقة من النجوم المشاركين في المهرجان.



وسيقيم الفنانون الحفل الغنائي يوم 6 ديسمبر المقبل، وهو أحد مجموعة من الحفلات على قائمة مهرجان الدرعية الموسيقي التي تضيف المتعة للأحداث الرياضية العالمية في موسم الدرعية.

وتمثل هذه الحفلة أول فرصة لأشر ليقدم لجماهيره ومحبيه عرضاً يضم أبرز اغانه، مثل "Burn" و "Love In This Club" و "No Limit" و "Yeah". أما النجمين كريس براون وإيكون فستمثل هذه الحفلة ثاني زيارة لهم للمملكة في هذه السنة، والتي أدى فيها المغني الأمريكي أفضل أغانيه مثل "No Air" و "Don’t Wake me Up" للجماهير في شهر يوليو. وأدى المغني الأمريكي من أصل سينغالي أغاني "Lonely" و "Right Now" و "Beautiful" في شهر مارس الماضي في الدمام.

هذا وقد باع أشر أكثر من 75 مليون البوم في جميع أنحاء العالم، وفاز بالعديد من الجوائز والأوسمة بما في ذلك ثماني جوائز Grammy و18 Billboard Music Awards. في نهاية عام 2009، أطلق عليه Billboard لقب ثاني أكثر الفنانين نجاحًا في العقد الأول من القرن العشرين.

أما النجم كريس براون، فقد باع أكثر من 140 مليون البوم في جميع أنحاء العالم وهو واحد من أكثر الفنانين عالمياً من حيث عدد المبيعات. وسجل حتى الآن تعاونه الأخير مع Drake في أغنية No Guidance أكثر من 125 مليون مشاهدة على يوتيوب.

Advertisements

وأكون هو أول فنان منفرد يحصل على المركزين الأول والثاني في وقت واحد على لائحة الـ Billboard Hot 100 على مرتين، ولديه أربع أغان معتمدة على أنها Triple Platinum وثلاث أغان معتمدة على أنها Double Platinum وأكثر من عشر أغان معتمدة على أنها Platinum وأكثر من عشر أغان معتمدة كـ Gold في المبيعات الرقمية.

سيتضمن موسم الدرعية:

29 نوفمبر - مارشميلو وبيتبول وشاجي ودون عمر ، مع تذاكر مستقلة أو كجزء من باقة 29 + 30 نوفمبر.

30 تشرين الثاني (نوفمبر) - ليل وين وتايجا وفيوتشر وسكوت فورشو

6 ديسمبر - كريس براون، أشر وأيكون مع تذاكر مستقلة متاحة للحفل الموسيقي أو كباقة مع تتذاكر نزال الدرعية التاريخي.

وموسم الدرعية الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية ‏السعودية، هو احتفال رياضي ترفيهي ‏يمتد لشهر كامل من الفعاليات الرياضية والعروض الموسيقية التي تهدف ‏لاجتذاب الزوار من جميع أنحاء العالم للمملكة، ‏بدءاً من بطولة الفورمولا إي، وكأس الدرعية التنس التي تشهد مشاركة ‏ثمانية من أشهر اللاعبين الرجال على مستوى العالم، وبطولة الفروسية التي ستؤهل الفائزين فيها لأولمبياد طوكيو العام ‏‏المقبل. ‏

كما ويستضيف موسم الدرعية حفلات ‏غنائية لعدد من أشهر الأسماء العالمية في عالم الفن والغناء وذلك ضمن مهرجان الدرعية للموسيقى.‏ فضلا عن الاحتفالات الثقافية، وتجارب الطعام وتجارة التجزئة، و "واحة دريية"، وهي مركز ترفيهي وفن عملاق مع المتعة لجميع أفراد العائلة.

وسوف تكون منطقة البجيري في الدرعية مركزاً للأزياء الراقية والتجزئة، وأفضل المطاعم في المملكة العربية السعودية، وستنظم هيئة تطوير بوابة الدرعية وجولات سياحية في منطقة الطريف الرائعة والجميلة المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.