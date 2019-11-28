كريستيز تتحدى القوانين.. دار المزادات تبيع تمثالا رومانيا خرج بطريقة غير شرعية

الخميس 28 نوفمبر 2019

التمثال المهرب

يبدو أن دار كريستيز للمزادات، تواصل السير قدما فى مخالفة كافة القوانين الدولية الخاصة ببيع الآثار والقطع التراثية القديمة، والتى تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك بعدما أعلنت الدار عن بيعها تمثال رومانى من الرخام، من المقرر عرضه للبيع الأسبوع المقبل فى لندن، رغم المزاعم التى تربط التمثال بتاجر الآثار روبن سايمز والمتهم فى قضايا تهريب آثار.



يأتى ذلك بعد شهور من قيام الدار ببيع رأسا للإله آمون يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون، بحوالي 5 ملايين جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطعة أثرية مصرية رغم احتجاجات السلطات المصرية القوية على البيع، مما جعل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى الخارجية والآثار بالقيام بمقاضاة الدار أمام القضاء البريطانى.

وبحسب ما نشره موقع "art.net news" يبلغ تقدير النحت الرخامي الذى يعود للقرن الأول ويجسد الإله إيروس الذي يثبت القوس، والمقرر عرضه للبيع في الرابع من ديسمبر المقبل، 800 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار).

اتهم عالم الآثار كريستوس تسيروجيانيس، الذي اكتشف العديد من القطع الأثرية المهربة لسايمز في الماضي، دار المزادات بأنها أهملت إجراء بحث شامل، للتأكد من مدى علاقة تاجر الآثار، حيث يقول الباحث إن العلاقة تؤكدها أربع صور على الأقل تظهر سايمز مع التمثال.

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ومنذ عام 1999، دخل سايمز فى العديد من النزاعات القضائية التى تتهمه بالحصول على كم هائل من الآثار، مجهولة التصدير، كما كشف المسؤولون اليونانيون والإيطاليون عن أرشيف يوثق الآثار المكتسبة بطريقة غير مشروعة، وفي عام 2016 ، عثرت الشرطة السويسرية والإيطالية على مجموعة من الأشياء المسروقة المملوكة لشركة سايمز في ميناء فريبورت بجنيف.

يعتبر تسيروجيانيس، وهو أستاذ مشارك في معهد الدراسات المتقدمة في الدنمارك بجامعة آرهوس ، خبيرًا في تجارة الآثار غير المشروعة، كما إنه أحد القلائل الذين لديهم إمكانية الوصول إلى سايم ، الذي منحته السلطات اليونانية والإيطالية لبحوثه، حيث تعاون تسيروجيانيس بشكل مكثف مع الانتربول في إعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية.

وقال تسيروجيانيس لصحيفة الجارديان: "دار كريستيز فاتها الجزء الأكثر أهمية من التأكد من مدى علاقة القطعة بتاجر الآثار سئ السمعة "سايمز"، ومدى علاقة التمثال بحالات عديدة من الآثار المهربة بطرق غير شرعية".

وتصر كريستي على أن أصل تمثال إيروس سليم، وقالت في بيان: "من المعروف أن هذا الرخام كان في مجموعة الكاتب الفرنسي، روجر بيرفيت (1907-2000)، باريس، فرنسا، منذ أواخر الستينيات، الحصول عليها من بيرفيت بواسطة المالك الحالي في عام 1986. "يتم سرد التمثال على أنه يأتي من" ملكية رجل نبيل ".

أكدت كريستي أنها تكرس "وقتاً طويلاً ومالاً للتحقيق في الأشياء الموجودة في رعايتنا". كما دعت إلى مزيد من التعاون بين الأكاديميين وأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الأرشيف للتعاون في البحث.