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شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الإيطالى ألبيرتو مورافيا لولا السل ما كان مبدعا والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
ألبيرتو مورافيا
كاتب إيطالى يعد أشهر مبدعي إيطاليا خلال القرن العشرين، ترجمت أعماله إلى عدة لغات، وهو الكاتب ألبيرتو مورافيا، الذى تحل ذكرى ميلاده اليوم، إذ ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1907م.
الكاتب ألبيرتو مورافيا اسمه الحقيقى ألبيرتو بنكيرلي، ولد فى روما، وسط عائلة ثرية، لم يكمل دراسته نظرًا لإصابته بمرض السل، والذى جعله فى الفراش لمدة 5 سنوات، مما جعله يحب المطالعة، وفى عام 1929 كتب أول مؤلفاته تحت عنوان "زمن اللامبالاة"، لتبدا حياته الأدبية فى إحدى المجلات.
كما تحولت أعمال ألبيرتو مورافيا إلى أفلام سينمائية، لاقت نجاحا كبيرًا، حيث تميزت أعماله بالواقعية، فى سرد مشاعر الجنس لدى أبطال رواياته، والتداخلات في الأحداث التي تنشأ عبر تلبية تلك المشاعر والرغبات، حيث أنه يتسم بالتركيز على التحليل النفسي لنوع العلاقة بين الجنسين أو الزوجين وهذا واضح في روايته "الاحتقار".
وفى يوم 26 سبتمبر سنة 1990م، وجد ألبيرتو مورافيا ميتاً في حمام منزله في روما، ونشر بعد رحيله سيرته الذاتية تحت عنوان "حياة مورافيا".
ومن أشهر أعماله " امرأة من روما، زمن اللامبالاة ويناول فيها الفلسفة الوجودية، السأم:هي رواية حازت على أكبر جائزة أدبية في إيطاليا جائزة فيارجيو، المرأتان، حكايات من روما، الفردوس، دولاب الحظ، العصيان، الاحتقار، أنا وهو، مراهقون".
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