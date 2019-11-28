شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب مشتعلة.. جونى ديب يعتزم إبعاد امبر هيرد عن 2 Aquaman بعد تشويه صورته والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 جوني ديب Advertisements يبدو أن المعركة المشتعلة بين جوني ديب وامبر هيرد لن تقتصر على ساحات القضاء فحسب، ولكن ستصل إلى توجيه الضربات في أعمالهما أيضاً، وذلك بعدما نشر موقع themarysue تقريرا مطولاً أكد فيه أن جوني ديب يعتزم توجيه ضربة قوية إلي زوجته السابقة رداً على تشويه صورته أمام جمهوره في أكثر من مناسبة، وذلك بإبعادها عن الجزء الثاني من فيلم Aquaman.

التقرير أضاف أن ديب يسعي لإستغلال علاقته القائمة حالياً مع وارنر بروس الشركة المنتجة لفيلم Aquaman بهدف إبعاد امبر هيرد عن الجزء الثاني من الفيلم، وذلك عن طريق التأثير عليهم بسبب نفوذه لدي الشركة خاصة أنه يحاول تشويه صورتها بأقصى صورة ممكنة بحجة افتراءها عليه خلال الفترة الماضية.

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