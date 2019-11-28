إليسا عن إطلاق اسم "مجدى يعقوب" على ميدان فى أسوان: حاجة تشرف أى عربى

الخميس 28 نوفمبر 2019

اليسا

احتفت الفنانة اللبنانية إليسا، بإطلاق اسم الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب المشهور على ميدان فى أسوان، وقالت :"حاجة تشرف أى مواطن عربى".



وقالت إليسا فى تعليقها على الحدث :" بجد حاجة تشرف أى مواطن عربي لبنانية الجنسية مصرية الهوى".

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أزاح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان السابق بعد حركة المحافظين الجديدة، يرافقه الدكتور مجدى يعقوب، الستار عن التمثال الجديد لجراح القلب العالمى بمدينة أسوان، أمس الأربعاء بعد أن وضع التمثال النصفى بالميدان الجديد المسمى باسمه أمام مجمع محاكم أسوان، وذلك تقديراً لجهود جراح القلب العالمى فى الإسهامات الطبية المتميزة على مستوى العالم، وتفضيل أسوان عن غيرها من المدن فى بناء مركز أبحاث وعلاج أمراض القلب.

وبدأت اللجنة الفنية فى وضع اللمسات النهائية على التمثال الجديد، وهو عبارة عن تمثال رأس وجزء من جسده ويجسد شخصية الدكتور مجدى يعقوب، موضوع على منصة وسط ميدان المحكمة سابقاً وميدان "مجدى يعقوب" حالياً.