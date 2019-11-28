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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز يستعدان لإتمام زواجهما نهاية العام والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز
نشرت مجلة In Touch هذا الأسبوع تقريرا مطولا أكدت فيه نية الثنائي جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز على الزواج نهاية العام الجاري، كما أضاف التقرير أنهما حالياً يستعد لوضع اللمسات النهائية على حفل الزفاف المنتظر.
التقرير المنشور في مجلة In Touch لم يكتف بذلك وإنما أكد على أن الثنائي يسعى لاستغلال حالة النجاحات الكثيرة التي تعيشها جينيفر لوبيز تحديداً بعد نجاح فيلمها الأخير Hustlers والجوائز التي تحصدها خلال الفترة الأخيرة من أجل ختام السنة بأفضل صورة ممكنة عبر إتمام هذا الزواج.
كما ذكر التقرير أن حفل الزفاف لن يكون اعتيادي، وإنما سيتكلف مبلغ ضخم يخطف به أعين العالم أجمع، دون أن يكشف التقرير المكان الذي سيقام فيه الحفل.
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