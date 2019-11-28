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شكرا لقرائتكم خبر عن "استحملتنى" آخر تسريبات ألبوم محمد فؤاد "سلام" والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
محمد فؤاد
يتعرض ألبوم محمد فؤاد، الذى يحمل عنوان "سلام"، للتسريبات منذ الإعلان عن طرحه فى سبتمبر من عام 2018، واليوم الخميس نشرت إحدى الصفحات التى تحمل اسم الفنان محمد فؤاد أغنية بعنوان "استحملتنى" التى كان ينوى فؤاد طرحها ضمن ألبومه الجديد، وبالبحث على الصفحات الرسمية لفؤاد لم يطرح فؤش من خلالها الأغنية بشكل رسمى.
وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" فى وقت سابق للتسريب الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير".
ويبدو أن تلك ليست آخر التسريبات للصفحة المذكورة، ففى تعليق للصفحة أعلنت أن هناك أغنيات أخرى سيتم نشرها تباعًا.
وتأجل طرح ألبوم سلام للنجم محمد فؤاد عدة مرات، وحتى الآن لم يستقر فؤاد على موعد نهائى للألبوم الذى يعود من خلاله لسوق الأغنية بعد غياب 8 سنوات منذ آخر ألبوماته "بين إيديك".
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