عاصي الحلاني يدخل المستشفى يوم ميلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الإعلامي جمال فياض عن دخول الفنان اللبناني عاصي الحلاني المستشفى للمرة الثانية خلال هذا العام، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة لفارس الغناء العربي من داخل المستشفى.

وكتب فياض معلقا: "اتصلت بعاصي الحلاني لتهنئته بعيد ميلاده فقال إنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة".







وتابع فياض: "الذي يطمئن أنها هذه المرة عملية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير، الحمد لله على سلامة الفارس النبيل، وكل عام وأنت بخير".

Advertisements

ورد الفنان عاصي الحلاني على تغريدة جمال فياض وكتب: "حظي أن أكون يوم مولدي في المستشفى لإجراء عملية جراحية، شكرا لكل المحبين على رسائل المعايدة، ولكم في قلبي كل الحب والاحترام".

وكان عاصي الحلاني تعرض للإصابة منذ شهرين بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج، وأجرى عملية دقيقة في الساعد والكتف.

يذكر أن عاصي الحلاني ولد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1970 وشارك مؤخرا في فعاليات الدورة رقم 28 لمهرجان الموسيقى العربية التي أقيمت في مصر مؤخرا.



