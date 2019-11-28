شكرا لقرائتكم خبر عن على البيانو .. حماقي يعزف "راسمك في خيالي" فى حفل تأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم محمد حماقي جمهور حفله، بعزف أغنيته الجديدة "راسمك في خيالي" على البيانو وغنائها وعي المرة الأولي التي يغنيها لايف، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكري السادسة لتأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم حماقي، عددا كبيرا من أغانيه المحببة لدى الشباب، والتى تألق بها طوال مشواره الفنى، وأغانى ألبومه الجديد منها "كل يوم من ده" ،" يزلزل "، "صور" ، "ليلي "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار" والعمل ايه".

وفي سياق آخر، يشارك محمد حماقي في فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاقد على إحياء حفل غنائي يوم 5 ديسمبر المقبل.

كان حماقى قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" أخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.

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