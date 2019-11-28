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شكرا لقرائتكم خبر عن على البيانو .. حماقي يعزف "راسمك في خيالي" فى حفل تأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يقدم حماقي، عددا كبيرا من أغانيه المحببة لدى الشباب، والتى تألق بها طوال مشواره الفنى، وأغانى ألبومه الجديد منها "كل يوم من ده" ،" يزلزل "، "صور" ، "ليلي "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار" والعمل ايه".
وفي سياق آخر، يشارك محمد حماقي في فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاقد على إحياء حفل غنائي يوم 5 ديسمبر المقبل.
كان حماقى قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" أخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.
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