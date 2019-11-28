شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يبدأ حفل تأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول بأغنية "نفسى أبقى جنبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن يقدم حماقي عددا كبيرا من أغانيه المحببة لدى الشباب، والتى تألق بها طوال مشواره الفنى، وأغانى ألبومه الجديد منها "كل يوم من ده"، " يزلزل "، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" والعمل إيه".

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وفي سياق آخر، يشارك محمد حماقي فى فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاقد على إحياء حفل غنائي يوم 5 ديسمبر المقبل.

وكان حماقى قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" آخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.