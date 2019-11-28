شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال ينضم لمسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان إسلام جمال إلى مسلسل "ختم النمر" ، الذى يلعب بطولته النجم أحمد صلاح حسنى، فى أولى بطولاته الدرامية، من إنتاج سينرجى، ويعد إسلام أول المتعاقدين على المسلسل، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ويعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة للاتفاق على التفاصيل النهائية للعمل، الذى تدور أحداثه فى اطار من التوشيق والأثارة، حيث يضع مخرج المسلسل اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير الذى حدد له يوم السبت المقبل .

إسلام جمال يعرض له حالياً مسلسل "بلا دليل" بطولة خالد سليم ودرة، عمر الشناوى وعدد من الفنانين، تأليف إنجى علاء، واخراج منال الصيفى ، كما شارك فى رمضان الماضى بمسلسلي "حكايتى" مع ياسمين صبرى، ومسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة .

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يشار إلى أن مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياُ مسلسل "حكايتى" ، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى .