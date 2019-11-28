شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد استعدادات حفل حماقى احتفالا بذكرى تأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، عدد كبير من محبي النجم محمد حماقي، لحضور حفله المقام فى إطار الاحتفال بالذكري السادسة لتأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذي شهد تنظيما في دخول الجمهور، كما ظهر المسرح بشكل مبهر.

ومن المقرر أن يقدم حماقي عددا كبيرا من أغانيه المحببة لدى الشباب، والتى تألق بها طوال مشواره الفنى، وأغانى ألبومه الجديد منها "كل يوم من ده"، " يزلزل "، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" والعمل إيه".

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وفي سياق آخر، يشارك محمد حماقي فى فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاقد على إحياء حفل غنائي يوم 5 ديسمبر المقبل.

وكان حماقى قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" آخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.