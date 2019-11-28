شكرا لقرائتكم خبر عن توم وجيرى.. أحمد فهمى ينشر صورته بالسيجارة بعد علبة سجاير هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لوصلة المزاح للفنان الكوميدى محمد هنيدى، حيث نشر صورته خلال طفولته حاملا علبة سجائر، شارك الفنان أحمد فهمى جهموره أيضا صورته خلال قيامه بالتدخين سيجارة فى مرحلة الطفولة.

الفنان أحمد فهمى، علق على صورته قائلاً: "بدأت بدرى أوى"، بينما سخر أخرون من متابعيه، حيث علق حمادة قائلاً :" عاقل من بدرى"، وعلق أخر:" يخرب بيتك دا الانحراف من الطفولة بقى على العموم كدة وكدة احنا بنحبك ومستنينك برمضان".



أحمد فهمى

وكان هنيدى قد نشر صورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملا علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلا: "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللى فى إيديى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".