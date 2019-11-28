شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتزوج ليوناردو دى كابريو من صديقته كاميلا مورون نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر يرتبط النجم ليوناردو دي كابريو بأخبار تؤكد اقترابه من الزواج من صديقته كاميلا مورون خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي ارتبط بالنجم الشهير طوال العام الجاري، ولا تزال العديد من المواقع لديها إصرار على أن 2019 لن تنتهى إلا بإتمام زواج بين الثنائي، إلا أن موقع gossipcop يبدو أن لديه رأياً آخر.



ليوناردو وصديقته

الموقع المتخصص في تفنيد الشائعات أكد خلال تقرير منشور مؤخراً أن النجم الشهير ليس لديه أي نية لهذاالزواج خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم حبه الشديد لصديقته الإيطالية، وأضاف التقرير أن كافة أخبار زواجه التي انتشرت واستندت إلى أن نيته في الانتقال إلى منزل جديد داخل كاليفورنيا يرجع لنيته في الزواج والعيش مع صديقته داخل كاليفورنيا لا أساس له.

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ليوناردو وصديقته كاميلا مورون

وذلك لأن ليوناردو بالفعل يمتلك أكثر من منزل في كاليفورنيا ودوماً ما ينتقل إليهم، كما أن رغبته في تفضيل العيش هناك موجودة لديه قبل تعرفه علي صديقته من الأساس لذا فهو يمتلك أكثر من منزل داخل الولاية الأمريكية.