أحدث تأثيرات فضيحة إبستاين: خدمة "الإسعاف الجوي " البريطانية تقيل الأمير أندرو من عمله كراعٍ للخدمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - بحسب وصف الصحافة البريطانية، لم تتعرض العائلة المالكة البريطانية لزلزال مماثل لزلزال فضيحة الأمير أندرو، وصداقته الخاطئة مع جيفري إبستاين، رجل الأعمال الأمريكي المتهم باستغلال القاصرات الذي مات منتحرًا في سجنه .

وأجبرته والدته ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث على التخلي عن مهامه الملكية حتى إشعار آخر، بالرغم من أنه ابنها الثاني المفضل بعد شقيقه الأكبر الأمير تشارلز.

أول ظهور للأمير أندرو بعد التخلي عن مهامه الملكية ويبدو عليه الحزن



وقد تخلت البنوك والشركات الراعية لمبادراته، إثر مقابلته التلفزيونية الكارثية التي حاول تبرئة نفسه خلالها، إلا أنها زادت من سخرية وانتقاد البعض له، وكانّ لها تأثير سلبي، وقيل إنّ الملكة لم توافق على المقابلة، ولم تعلم بمحتوى ما سيقوله فيها.

وأحدث خسائر الأمير أندرو، ما نقلته وكالة "الأنباء الألمانية"، اليوم الخميس، حيث أقالت خدمة الإسعاف الجوي البريطانية الأمير أندرو من منصب الراعي، تحت ضغوط من جهات مانحة.

ويعدّ هذا القرار أحدث نكسة لأندرو (59 عامًا)، منذ مقابلة تلفزيونية كارثية حول علاقته برجل المال الأمريكي الراحل والمدان بالتحرش الجنسي، جيفري إبستاين .

الأمير أندرو مع جيفري إبستاين عام 2010



ويأتي قرار خدمة الإسعاف الجوي في أعقاب إعلانات من قبل العديد من الشركات والجامعات، عن خطط لإعادة النظر أو إنهاء صلتها مع أندرو .

وقال قصر "بكنغهام": إنّ أندرو سيتخلى عن واجبات عامة بعد أن تعرَّض لانتقادات بشكل واسع، لما وصفه خبير دعاية بارز، بالمقابلة "الكارثية" مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هذا الشهر.

وذكرت خدمة الإسعاف، أنّ آراء المانحين والأنصار، كان "عاملًا مهمًّا في التوصل إلى ذلك القرار ".

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الأمير أندرو يقود سيارته إلى منزله في وندسور



وكان أندرو قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنّ والدته ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، وافقت على خطته الخاصة بــ"تخلّيه عن أداء واجباته العامة في المستقبل ".

الأمير أندرو تعرَّض لانتقادات لاذعة بعد الحوار الذي أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية، السبت الماضي، لمناقشة صلته بإبستاين، والاتهامات الموجهة إليه من جانب سيدة أمريكية، بأنه تمَّ إجبارها على ممارسة الجنس مع أندرو 3 مرات، من بينها مرة كانت تبلغ فيها من العمر 17 عامًا .

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