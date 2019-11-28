التجمع الأخير لنجوم مسرح مصر بقيادة أشرف عبد الباقى

الخميس 28 نوفمبر 2019

نجوم مسرح مصر

تجمع نجوم مسرح مصر، بقيادة أشرف عبد الباقى، فى الاستوديو لتسجيل آخر أغنية لآخر مواسم العروض، بعد الإعلان عن انتهائها ليبدأ بعدها أشرف عبد الباقى تجربة جديدة.



ونشر أشرف عبد الباقى الصورة معلنا ختام عروض مسرح مصر، إذ علق على الصورة: "تسجيل آخر أغنية لمسرح مصر.. ختام مسرح مصر".

وكان النجم أشرف عبد الباقى قد أسس فرقة "مسرح مصر" وقدموا ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالاً كبيراً فى الحضور المسرحى، وتجاوباً لافتاً من الجمهور عبر الشاشة.

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يذكر أن فرقة "مسرح مصر" تضم مجموعة من النجوم الشباب وهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوى، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.

ونشر على ربيع أحد نجوم الفرقة فيديو وهم يغنون أغنية العرض الأخير من مسرح مصر، وعلق عليها قائلا: "مسرح مصر.. من كواليس أغنية العرض الأخير من الموسم الأخير.. 130 مسرحية فى 7 سنين.. الحمد الله المسرح مفهوش كرسى فاضى وإن شاء الله على خير فى حاجات أحلى وأجمل مستنينكوا نحتفل معاكم فى المسرح الخميس والجمعة والسبت".