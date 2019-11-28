جمال فياض: عاصى الحلانى يخضع لعملية جراحية فى الكتف والساعد

الخميس 28 نوفمبر 2019

عاصى الحلانى

أكد الناقد الفنى جمال فياض، أن المطرب عاصى الحلانى يخضع لعملية جراحية فى الساعد والكتف، حيث إزالة دعائم معدنية زرعت له إثربعد إصابته فى حادث عقب سقوطه من ظهر الحصان منذ حوالى شهرين.



وقال جمال فياض: "اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال أنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة! معقول؟".

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وأضاف: "الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف، من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!.. الحمدلله على السلامة كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني، وكل عام وأنت بألف خير".

وكان تعرض الفنان عاصى الحلانى، فى سبتمبر الماضى ، لكسر فى أصبع يده اليسرى بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته خلال ممارسته رياضة الفروسية، وهوالأمر الذى تطلب منه إجراء بعض الإشعات، وأن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج حاليا داخل منزله وليس بالمستشفى، ومن المقرر عودته إلى نشاطه الفنى بعد فك الجبس من يده.

يذكر أنه قد انتهى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ومكساج والماسترالخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.