مادونا تكشف تفاصيل إلغاء 3 حفلات عنائية فى أمريكا

الخميس 28 نوفمبر 2019

مادونا

فى رسالة حزينة إلى جمهورها، حملت اعتذارا ألغت المطربة العالمية مادونا ثلاثة حفلات فى ولاية بوسطن الأمريكية بناءً على توصيات الأطباء بسبب شعورها بـ"الألم الشديد".



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وطالبت الفنانة، من جمهورها مسامحتها على ذلك، وأن ذلك القرار بمثابة عقوبة لها، بينما كانت تحاول التعافى عن طريق حمامات الثلج، والتى تبلغ من العمر 61 عاما.

الفنانة العالمية مادونا، عبرت حزنها للجمهور لإلغاء حفلتها، قائلة:"أرجو أن تغفروا لى، إن تقديم عرضى كل ليلة يجلب لى الكثير من السعادة، والإلغاء نوع من العقوبة بالنسبة لى، ولكن الألم الذى أشعر به الأن شديد جدا، ويجب على أن أرتاح وأتبع أوامر الأطباء حتى أعود أقوى وأواصل رحلة ألبوم مدام إكس معكم جميعاً".

ووفقا لجريدة الجارديان البريطانية، أن الفنانة العالمية مادونا تخضع لما يعرف العلاج بحمام ثلج، مما يشير أن ذلك يأتى من تأثير إرهاقها من جولتها الغنائية مدام أكس المستوحاة من ألبومها الجديد، حيث نشرت فيديو فى وقت لاحق على انستجرام يوضح ذلك.