شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ينشر صورته طفلا على علبة سجائر: التدخين يؤثر على الأطفال والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 محمد هنيدى ما زال النجم محمد هنيدى يسخر من صورته طفلا التى تفاعل معها متابعوه عبر السوشيال ميديا، وآخر وصلات الضحك نشر صورته على علبة سجائر مكتوب عليها: "التدخين يؤثر على الأطفال.. حافظ على أطفالك من التدخين".

Advertisements وكان هنيدى قد طلب من متابعيه مساعدته فى تصليح الصورة وضبطها باستخدام الفوتوشوب، وقال هنيدى لمتابعيه عبر تويتر: "يا ريت لو حد بيفهم فى الفوتوشوب يشيلى علبة السجاير دى ويحط حاجة مش مضرة بالصحة". وكان هنيدى قد نشر صورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملا علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلا: "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللى فى إيديى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".

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