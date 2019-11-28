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إطلالات سميرة سعيد كل واحدة أحلى من التانية

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الخميس 28 نوفمبر 2019

سميره سعيد

تحرص الديفا سميرة سعيد دوما على الظهور بإطلالات مختلفة ومتنوعة بما يتناسب مع روحها وشخصيتها الفريدة والتي لا تظهر فقط في اختيارها لأعمالها الغنائية، وإنما أيضا في ذوقها الرفيع في اختيار ملابسها، والتي تشكل إلهاما كبيرا للكثير من محبيها في ذلك المجال.

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من خلال ظهور الديفا سميرة سعيد كحكم في أحد برامج اكتشاف المواهب، ظهرت سميرة بالعديد من الإطلالات المتميزة والتي تعكس في النهاية أنها لا تزال قادرة على الوقوف في وجه الزمن والتألق في أي مكان وفي أي سن، إيمانا بأن كل سن له جماله وكلما تقدم الإنسان في العمر يزداد قيمة وجمالا، مثلها كمثل القطع الفنية العظيمة التي تزداد قيمة بمرور الزمن.

 

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة "متدلع" على موقع اليوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.

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