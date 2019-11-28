المغرب.. واحة الجمال والسحر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع المغرب بموقع جعرافي مميز، حيث يقع من ناحية الشمال على البحر الأبيض المتوسط، كما يفصل بينه وبين إسبانيا من الحدود الشمالية مضيق جبل طارق.
كما تحده من الجنوب جمهورية موريتانيا العربية والصحراء الأفريقية، أما من الغرب فهو على حدود المحيط الأطلسي ومن الشرق يقع على حدود الجزائر.
ونظراً لقرب المغرب من أوروبا فهو وجهة سياحية لكثير من السياح الأجانب، خاصة من إسبانيا، ويرجع ذلك لقربه منها، فإذا كنت في إسبانيا، بمجرد عبور الحدود تمون داخل المغرب. وكذلك الأمر من الناحية الشرقية حيث حدودها مع الجزائر.
السياحة في المغرب لها طعم خاص، فهو بلد به ثقافات مختلفة، حيث تجد مزيجاً بين الثقافات، والأسواق المكدسة لأرقى البراندات، والطبيعة الخلابة خاصة في الصحراء.
كما تجد هناك السحر، فهي بلد تدمج بين العالمين العربي والأفريقي، كما أن شعبها غارق في التمسك بالعادات القديمة والتراث المغربي القديم، رغم ظهور بعض مظاهر الثقافات الغربية، ومدنها تمتاز بمعالم جذب سياحي ساحرة.
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