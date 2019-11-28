سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، الخميس، بالبنوك وشركات الصرافة العاملة السودانية عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في تعاملات السوق السوداء 82 جنيها سودانيا، وفق وسائل إعلام سودانية.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو في بنك أم درمان 49.80 جنيه للبيع 49.55 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج بقي سعر اليورو عند 50.32 جنيه للبيع 50.07 للشراء، وكذلك ثبت البنك السعودي السوداني سعر اليورو عند 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

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واستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان عند 58.46 جنيه سوداني للبيع، و58.16 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 90.30 جنيه والإسترليني 104.5 جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية

واستقرت العملات العربية في البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء.