شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا فى النرويج.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون لحفل غنائي يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل في النرويج، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله.

المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".