أفريل لافين تنفصل عن حبيبها

متابعة بتجـــــــــرد: انفصلت النجمة العالمية ​أفريل لافين​ عن حبيبها فيليب ساروفيم.

وكانت أفريل قد بدأت تواعد فيليب في شباط/فبراير 2018، وكانت قد رصدت عدسات الكاميرات في العلن للمرّة الأخيرة في شهر حزيران/يونيو. ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافية عن أسباب الانفصال.

يذكر أن فيليب هو إبن بليونير تكساس فايز ساروفيم. وقبل فيليب واعدت أفريل المنتج الموسيقي J.R. Rotem وانفصلت عنه في عام 2017.

وعن حياة أفريل العاطفية فهي في العام 2004 بمواعدة مغني الروك الكندي ديريك ويبلي، وأعلانا خطوبتهما بعد عام ليتزوجا في العام 2006.

وبعد حوالي ثلاثة اعوام على زواجهما، أعلن الثنائي إنفصالهما ليصبح الطلاق بينهما رسمياً في العام 2010.

في العام 2013 تزوجت أفريل من مغني الروك العالمي تشاد كروغر لكن هذا الزواج لم يستمر أيضاً وتمّ الطلاق بعد حوالي العامين.