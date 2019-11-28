عاصي الحلاني يقضي يوم عيد ميلاده في المستشفى.. وهذه رسالته للجمهور

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متابعة بتجـــــــــرد: خضع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، اليوم، الخميس الذي يصادف يوم عيد ميلاده لعملية جراحية من أجل نزع اسياخ معدنية من يده وكتفه.
وكتب عاصي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “حظي ان اكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع اسياخ المعدنية من يدي والكتف”.
وتابع: “اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والأحترام اتمنى ان اكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى اهلكم وفي بيوتكم”.
تجدر الإشارة إلى أن صفحات مواقع التواصل الإجتماعي كانت قد غصّت بالمعايدات التي تلقاها عاصي من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني ومحبيه بمختلف أنحاء الوطن العربي وبلدان الإغتراب.
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