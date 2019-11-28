نانسي عجرم نجمة أقوى حفلات “الجامعة الألمانية” في مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا جماهيريًا كبيرًا في “الجامعة الألمانية” في مصر وذلك مساء 14 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تقدّم نانسي خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
وأعرب محبو نانسي عجرم في مصر وطلاب الجامعة عن سعادتهم للقائها خلال الحفل المنتظر، من خلال التعليقات التي ملأت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، كما وتستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية “سينغل” انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
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