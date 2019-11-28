“ولد ملكا” يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان أوروبي

متابعة بتجـــــــــــرد: حصد الفيلم العالمي “وُلد ملكًا” (Born A King) جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان “INWARD EYE FILM”، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة (آمبيلسايد) شمال إنجلترا.
وتنافس الفيلم، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، و26 فيلما آخر على الجائزة الأولى في هذا المهرجان الذي أسسه الممثل براين كوكس مع المنتجة السينمائية شارلوت وونتنر.
ويعرض “وُلد ملكًا” (Born A King) للأسبوع الثامن في دور السينما في السعودية والإمارات ودول الخليج، ويعد أحد أفضل 5 أفلام حققت أرباحًا في عام 2019؛ إذ بدأ عرضه في صالات السينما في السعودية والخليج من قبل شركة فوكس سينما منذ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويتناول الفيلم حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز المبكرة، وزيارته لبريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ، الموافق 11 أغسطس 1919، وعمره وقتها 13 عامًا، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا تلبية لدعوة الملك ممثلا عن والده الملك عبدالعزيز.
يشار إلى أن “وُلد ملكًا” (Born A King) تم تصويره بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الإسباني (أندريس غوميز) الحاصل على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من: هيرميوني كورفيلد وإد سكرين وعبدالله علي وراكان عبدالواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديًا في الفيلم.
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