دنيا سمير غانم تظهر بنحافة شديدة في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة المصرية دنيا سمير غانم الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورةٍ جديدة لها خلال مشاركتها في الاحتفال بمناسبة العيد الـ 30 لانطلاق مشاريع منظمة “اليونسيف” في مصر. وظهرت دنيا في الصورة بنحافة شديدة، حيث تساءل محبوها عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن سرّ هذه النحافة. يذكر أن دنيا سمير غانم، شاركت بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بدل الحدوتة ٣” والذي يعد مسلسلا ذا فكرة جديدة، حيث يتم عرض كل ١٠ أيام قصة مختلفة عما قبلها، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الخلفاوي.

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