حسين الجسمي: العمل الفني استثمار فكري وفني لأجيال قادمة

نقلنا لكم – بتجــــــرد: أكد النجم الإماراتي حسين الجسمي خلال حديثه في ملتقى التنمية السياسية في مملكة البحرين، عن مدى تأثير الفن في تعزيز قيم الانتماء الوطني خلال الجلسة الختامية التي حملت عنوان “الفن .. رسالة وطنية مؤثرة”.

وتحدث الجسمي عن مدى تأثير الأغنية الوطنية في نفوس الشعوب وخاصة العربية منها، ناثراً خلال حديثه رسائل إيجابية هادفة لتنمية قيم وثوابت المواطنة في نفوس أفراد المجتمع وأجياله الناشئة، وباعتبار أن الفن الراقي يستخدم للتعبير عن المشاعر الصادقة تجاه الوطن والقيادة من خلال الأغاني الوطنية.

وأضاف أن الفن سيظل إحساس الشعوب ومحرك مشاعرهم وأحد دعائم البناء والتنمية، مما يعزز روابط الفرد بوطنه، وقال: “العمل الفني هو استثمار فكري وفني للأجيال القادمة”، مؤكداً أنه بحريني في الإمارات.

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وقال الجسمي خلال الملتقى الذي حمل شعار “البحرين.. انتماء ومواطنة”: “أتشرف بالغناء لكل شبر في الوطن العربي، والأغنية الوطنية نوع من أنواع الحب النبيل، وهي قادرة على بث مبادئ الانتماء الصادق والأسس السليمة للمواطنة الصالحة”. وأكد أهمية ودور الثقافة والفن في نشر هذه الرسائل الإيجابية.

وتخللت الجلسة فتح باب الأسئلة من قبل الحضور، دار على أساسها مناقشة في عدة مواضيع وقام بغناء مجموعة من أغنياته الوطنية والعاطفية بناء على طلب الحضور، موضحاً أنه يفرح كثيراً عندما يستمع لطفل يردد ويغني أغنية وطنية مؤكداً أنه بذلك قد قام بتوثيق الأغنية للأجيال القادمة.