"ستموت في العشرين" بدور العرض السودانية 16 ديسمبر

أعلنت إيلاف الكنزي، المديرة التنفيذية لمؤسسة "سودان فيلم فاكتوري"، أنه سيتم عرض فيلم "ستموت في العشرين"، للمخرج أمجد أبوالعلا، في دور العرض السودانية، 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للمرة الأولى منذ إنتاجه.

وأشارت مديرة مؤسسة "سودان فيلم فاكتوري"، وهي المنتجة لـ"ستموت في العشرين"، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس، إلى ضرورة توفر رؤوس أموال كبيرة، ورعاية من القطاعات الاقتصادية في السودان، لمواجهة تكاليف الإنتاج السينمائي الضخمة.

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وحصد فيلم "ستموت في العشرين" جائزتين عالميتين في مهرجان فينيسيا السينمائي ومهرجان الجونة المصري، في سبتمبر/أيلول الماضي، كأبرز إنجاز للسينما السودانية في تاريخها، وهو ما زاد من تفاؤل السودانيين بانطلاقة جديدة للفن ببلادهم.

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة "النوم عند قدمي الجبل" للروائي حمور زيادة، في عوالم الطرق الصوفية بولاية الجزيرة وسط السودان، وبالتحديد في مناطق طيبة الشيخ عبدالباقي وأبوحراز، كبار مشايخ الصوفية في السودان.

ويولد "مزمل"، بطل الفيلم، في قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الطرق الصوفية كغيرها من بقاع البلاد، وتصله نبوءة بأنه سيموت عندما يصل عمره 20 عاماً. تلك النبوءة جعلته يعيش أيامه في خوف وقلق، إلى أن يظهر في حياته "سليمان"، وهو مصور سينمائي متقدم في العُمر.