ناصيف زيتون يحارب السرطان: "مش خايف منك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق الفنان السّوري ناصيف زيتون أغنية جديدة من ألبومه الجديد بعنوان "مش خايف منك" موجهة إلى مرضى السّرطان بخطوة لافتة وكلمات مؤثرة.

وعرض الفيديو الكليب الخاص بالأغنية أطفالًا مصابين بمرض السرطان، وعبرت كلمات الأغنية عن وجع مرضى السّرطان، وتحديدًا الأطفال: "عندي أمل أشفى وأرجع لحياتي.. وألعب مع رفقاتي اللي صاروا عني بعاد".

الفيديو كليب تم تصويره تحت إدارة المخرجة رشا سركيس، وقد ظهر في هذا العمل مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض مع ابتسامة رسمت على وجوههم لديهم أمل بالحياة والشفاء من المرض، والأغنية من كلمات منير أبو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو.

يذكر أن ناصيف قدم مؤخرًا أغنية "فارقوني"، من كلمات عدنان الأمير، ألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ.

وقد قام عدد من الفنانين السّوريين في الفترة الأخيرة بدعم أطفال السّرطان مثل الممثلة سلافة معمار، وكاريس بشار، والفنان باسم ياخور، وغيرهم من النجوم.

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كما يذكر أن ناصيف زيتون قد طرح أعمالاً عدّة مؤخرًا من بينها "وصلك خبر" و"فارقوني"، و"تكة" و"أنا معك"، واعتمد في الأشهر القليلة الماضية على أسلوب الكشف عن أغنياته الواحدة تلو الأخرى ليشوّق متابعيه، وهذا الأمر يلقى أصداءً إيجابية.

وكان ناصيف زيتون شارك الصيف الماضي في عدد من المهرجانات في لبنان وخارجه، وأهمها "أعياد بيروت"، بالإضافة إلى حفلتين في "مهرجان قرطاج الدولي".

يشار إلى أن الأغنية الأخيرة التي طرحها "فارقوني"، كان لها صدى إيجابيٌ خصوصًا بمشاركة البلوغر الكويتية روان بن حسين، التي ظهرت في الفيديو كليب.

لكنها تعرضت لانتقادات بعد ظهورها؛ كونها أدت بمشاهد جمالية ولم تفتعل أي أداء تمثيلي في الكليب، لكنها قالت إنها هي التي طلبت الظهور بهذا الشكل.

وكان ناصيف زيتون طرح فيديو كليب أغنية "فارقوني" تزامنًا مع ذكرى يوم ميلاده الـ 31، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي أغنية باللهجة العراقية من كلمات عدنان الأمير، وألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ، ومن إخراج بسام الترك، وتم تصويره في منطقة حتا بمدينة دبي الإماراتية.