روان مهدي: لم أندم على قصّ شعري ولهذا السّبب اخترت والدتي لإدارة أعمالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة العراقية روان مهدي، إنها انتهت من تصوير مسلسلها الجديد "والدي العزيز"، من تأليف حسين مهدي، وإخرج علي العلي. موضحًة أنها تقدم شخصية "فرح" وهو دور لم تقدمه من قبل.

وكشفت روان مهدي، في تصريحات صحفية تفاصيل الشخصية التي تجسدها في المسلسل حيث تقوم بدور "فتاة" مضطربة نفسيًا بسبب البيئة والظروف المحيطة بها لدرجة جعلتها تعاني إهمال كل من حولها وتقوم بتصرفات غريبة، رغبًة منها في التعامل مع أمور يضعها فيها الأهل فتولد عدم ثقة بالناس.

وأشارت إلى أن أقرب شخصية لقلبها كانت الشخصية التي قدمتها في مسلسل "ماذا لو" مع الفنان الأردني منذر رياحنة، موضحة أنّ بها تعاطفًا وشغفًا جعلتها من الممكن أن تفعل أي شيء إذا ما أحبّت شخصًا، وشعرت أنها لا تستطيع العيش بدونه.

وأكدت مهدي أنها لم تندم على حلق شعر رأسها، خاصًة أن الأمر لم يكن سهلًا عليها مشيرًا إلى أنّ المخرج ترك لها الاختيار حتى آخر لحظة للعمل على تعديل السيناريو منوهًة إلى أنّ قصّ شعرها جعل شخصيتها أكثر مصداقية أمام المشاهدين.

وشددت على أنها اختارت والدتها لكي تكون مديرة أعمالها لأنها كانت تحتاج إلى داعم يهتم بها وبشؤونها، ولم تكن أقرب منها لكي تقوم بهذه المهمة خاصًة أنها تربّت على تحمّل المسؤولية منذ صغرها.

Advertisements

ونوّهت إلى أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "دفعة القاهرة" في رمضان الماضي، لأنها لم تستطع الخروج من الشخصية التي قدمتها في مسلسل "ماذا لو" للدخول في شخصية جديدة.

وكانت الفنانة العراقية روان مهدي، قد كشفت أسباب قيامها بأداء الأدوار التي وصفها جمهورها ومتابعوها بأنها جريئة، بالاشتراك مع الفنان الأردني منذر رياحنة، في مسلسل "ماذا لو"، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

وقالت روان في لقاء تلفزيوني: "أحترم رأي الكل.. وكل واحد له قناعاته ومبادئه في الحياة، ولكن كل شيء في الإنسان يتغيّر قلبه يتغيّر مشاعره تتغيّر مع الظروف ومع الحياة".

وأضافت: "أنا لا أقصد إثارة الجدل، ولكني تفاعلت مع الشخصية في المسلسل، اللي كانت بتتطلب هذه المشاهد وتأديتها بتلك الرومانسية.. فهذا كاركتر والقصة هكذا"، مبينًة: "وش في غلط بالمشاهد ما كان في شيء خارج عن المألوف والمسلسل يعتبر عربي عندنا نجم عربي وأنا ممثلة عربية".