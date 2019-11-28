تحديد مرض نيللي كريم الخطير بعدما شكرت الأطباء لإنقاذهم حياتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم صباح أمس الأربعاء عن إجرائها جراحة على يد فريق من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال صورةٍ نشرتها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي برفقة طاقم طبي في مستشفى "Mass Eye and Ear" في بوسطن بالولايات المتحدة، وعلّقت عليها: "شكرًا لأنكم أنقذتم حياتي"، دون أن تكشف عن مرضها وما أصابها.

ولكنّ نيللي حددت اسم الطبيب المسؤول عن إجراء العملية، وهو ديريك لين، والذي قامت بذكر اسمه خلال التعليق ووجهت له الشكر على إنقاذه لحياتها.

وبالعودة إلى اختصاص المستشفى الذي التقطت فيه نيللي الصورة، وقامت بنشر اسمه عبر حسابها فإن المستشفى متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وبالبحث عن اسم الطبيب ضمن طاقم المستشفى فإن الدكتور لين يعمل كرئيس لقسم أورام الرأس والرقبة، وذلك بحسب التعريف الموثق المنشور على الموقع الرسمي للمستشفى، وهو أستاذ مشارك لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، كان قد تخرج في كلية الطب من جامعة هارفارد واسمه بالكامل هو "Derrick T. Lin, MD, FACS".

ومن خلال ربط التفاصيل ببعضها، فإن نيللي كريم ربما كانت تعاني من ورم في رأسها أو رقبتها، وذلك لما نشرته عن اسم طبيبها وقالت إنه أنقذ حياتها، مشيرة إلى أن حالتها كانت حرجة.

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يُذكر أن نيللي اختفت خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ انتهاء الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ولم تظهر في أكبر المهرجانات المصرية وهو مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلقت دورته الـ41 في الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهو ما يُرجّح تعرضها للإصابةِ بمرضٍ خطير.

وكان عدد كبير من النجوم قد تفاعلوا مع الصور التي نشرتها نيللي كريم، من بينهم: درة، وروجينا، وجومانا مراد، وبوسي شلبي، وعلياء عساف، وريهام أيمن، ومي كساب، وأنغام، وظافر العابدين، وفريال يوسف، وريهام عبدالغفور، ووفاء الكيلاني

وعلى صعيد العمل من المقرر أن تخوضُ نيللي كريم، دراما رمضان 2020 من خلال بطولة مسلسل "النصابين" بجانب الفنان المصري آسر ياسين، حيث تجسّد شخصية نصّابة شعبية خلال الأحداث تتعرض لكثير من المواقف في إطار درامي شيّق.