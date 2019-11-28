"الحمزية" أغنية جديدة لـ"سامي يوسف"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق المغنّي سامي يوسف أغنيته الجديدة بعنوان "الحمزية"(Hamziyya) معرباً عن سعادته الكبرى بهذه القطعة الموسيقية المستوحاة من هتاف صوفي جزائري.

وشرح أنه رغب بتقديمها لأنه شعر بقوة تأثيرها، ولكونها تعكس أيضاً الجانب البريطاني في شخصيته. وقال: "كنت أرغب في التعبير عن شيء من التقاليد الشعبية الإنجليزية، ولقد عبّرت عنها بعمق حبي لهذا الصوت. ومن خلال الجمع بين هذه التعبيرات الموسيقية". وختم: "آمل من خلال هذا العمل أن أقدم نموذجاً لنسج موسيقي سلس من تقاليد مختلفة".



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