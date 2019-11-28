مادونا تُلغي حفلاتها في بوسطن بداعي الألم









اسماء السيد - ""الخليج 365" من بيروت: ألغت النجمة العالمية ​مادونا​ حفلاتها التي كان مقرراً أن تُحييها في ولاية بوسطن الأميركية حيث كان الجمهور على موعد مع ثلاثة عروض.

واعتذرت من الجمهور شارحة أنها تعاني ألماً كبيراً يمنعها من الوقوف على المسرح. وكتبت عبر حسايها على مواقع التواصل: "أرجوكم سامحوني على هذا التغيير المفاجِئ. إنني أشعر بفرحٍ كبير عندما أحيي الحفلات. وبالتالي، فإلغاء الحفلات يُعتبَر نوعاً من العقاب بالنسبة لي. ولكن الألم الذي أصابني في الوقت الحالي صعب جداً، وأنا مجبرة على الراحة واتباع إرشادات الطبيب كي أعود أقوى وأفضل وأكمل جولتي الغنائية". علماً أن ثمن البطاقات المباعة لحضور الحفل سيُعاد للجمهور.

