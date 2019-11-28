شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحصد جائزة "جينيس ريكورد" كأفضل فنان ملهم ومؤثر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النجم تامر حسنى جائزة "جينيس ريكورد" العالمية، المقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر المقبل فى مدينة أبو ظبى، بعد حصوله على لقب أفضل فنان ملهم ومؤثر فى العالم، يتخذونه الشباب والفتيات مثالاً يحتذه به، وجاء حصول تامر على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.

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جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهى عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، ويوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بتلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

ومن أنواع التأثير لتامر حسنى حتى حصل على تلك الجائزة، هى الأغانى التى قدمها تامر حسنى وأبرزها أغنية "أنا مش عارف أتغير"، إذ اثرت إيجابياً بشكل كبير على عدد كبير من الشباب والفتيات، بسبب سلوكهم وتصرفاتهم، وأغنية "الموضوع فيك" التى قدمها لمستشفى سرطان الأطفال، وأصبحت قوة دافعة لأصحاب هذا المرض، كذلك قصة كفاح تامر حسنى منذ بدايته الفنية والشخصية العنيدة التى ظلت تحارب من أجل حلمها بالنجومية حتى وصل لمكانته كأفضل فنان عربى، كذلك المظهر والسلوك الذى يظهر به تامر حسنى سواء فى أفلامه أو لقاءاته أو حفلاته، حتى احتذى به شباب كثير فى مختلف الفئات العمرية.