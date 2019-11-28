يهده الفوتوشوب.. شوف جمهور هنيدى عمل إيه لما طلب منهم تغيير علبة السجاير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل جمهور الفنان الكوميدى محمد هنيدى مع طلبه الخاص بتعديل صورته التى نشرها من فترة طفولته، وظهر بها "بالفانلة الحمالات"، ويحمل علبة سجائر فى يديه، ويبدو متجهم الوجه. وبدأ متابعوه فى التفاعل مع طلبه، وبدأوا بالفعل فى تعديل الصورة، وإضافة أشياء أخرى بدلا من السجائر، ومنها كرة قدم، ومنها كأس بطولة، وصورة استبدلوا علبة السجائر بـ"علبة فول مدمس".

تعديل الصورة

المزاح على صورة هنيدى

تعديل صورة هنيدى وكان هنيدى قد طلب من متابعيه عبر تويتر: "يا ريت لو حد بيفهم فى الفوتوشوب يشيلى علبة السجاير دى ويحط حاجة مش مضرة بالصحة". Advertisements ونشر صورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملا علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلا: "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللى فى إيديى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".

تعديل صورة هنيدى

جمهور هنيدى يعدلون الصورة له

صور هنيدى

صورة هنيدى

هنيدى

هنيدى

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