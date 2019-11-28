شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمثل أحمد مكى أمام القضاء بسبب أغنية "سوا سوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تملى الصبح بدرى أخرج للضى واجرى".. حينما تسمع كلمات هذه الأغنية ربما تتذكر النجم أحمد مكى فى فيلمه "طير أنت" والذى قدمه قبل 10 سنوات، وشارك فى بطولته كل من دنيا سمير غانم وماجد الكدوانى ومحمد سلام ولطفى لبيب، وإخراج أحمد الجندى، ولكن فى الحقيقة أن الأغنية هى للفنانة المعتزلة نسرين، حيث قدمت الأغنية على التليفزيون المصرى مع مجموعة من الأطفال الصغار.

الأغنية كانت أعمال التليفزيون المصرى الكبيرة، التى كان يحرص على توجيهها للأطفال، والتى أيضا كان هدفها تعليميا وتربويا، ولكن فى شكل أغنية تناسب الأطفال، وحثهم على ممارسة الرياضة.

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عنتر هلال على فيس بوك

ويبدو أن الشاعر عنتر هلال، صاحب كلمات الأغنية، لم يشاهد فيلم "طير أنت" خلال السنوات الأخيرة، حيث أبدى اعتراضا حينما علم بوجود الأغنية ضمن الفيلم، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "الأغنية دى أنا عملتها زمان لـ نسرين.. وفجأة بتفرج بالصدفة على فيلم لأحمد مكى لقيته مغنى الأغنية تقريبا كلها.. هههه كدة سطو عينى عينك.. طب مش عاوز تدفع حق استغلالها ودا حسب قانون الملكية الفكرية جريمة وشغلانة.. طب فين حقى الأدبى.. طب استأذن يا جماعة لو حد يعرفه يقوله دا غلط وما يصحش".

عنتر هلال لم يوضح خلال ما كتب على فيس بوك، هل ينوى مقاضاة أحمد مكى أمام القضاء، أم أنه اكتفى بـ"بوست"، ونصيحة بأن يستأذن أصحاب الحق.