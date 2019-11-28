شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا لمريم عامر منيب :" بابا فخور جدا بيكى وأغنية جميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد السقا، على تهنئه مريم عامر منيب على أغنيتها التى أهدتها لوالدها فى ذكرى رحيله، معبرا عن إعجابه بالأغنية. وكتب أحمد السقا، قائلا:" الله أكبر ربنا يحفظ مبروك مريم حبيبتى ربنا يخليكى بابا فخور جدا بيكى و أغنية جميلة". واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى فى 26 فبراير 2011 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

أحمد السقا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا لمريم عامر منيب :" بابا فخور جدا بيكى وأغنية جميلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.