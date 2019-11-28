شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل الختام.. نرشح لك هذه الأفلام فى اليوم الثامن من مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك مهرجان القاهرة السينمائى على إسدال ستار فعاليات الدورة 41، وذلك فى حفل ختام المهرجان غدا الجمعة بدار الأوبرا المصرية، بينما يستمر عرض الأفلام اليوم الخميس، فى ثامن أيام المهرجان، ومن أبرزها:

"أبناء الدنمارك" يرصد تأثير التطرف على المهاجرين فى أوربا

ينظم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عرض جالا، فى السادسة والنصف من عصر اليوم الخميس، للفيلم الدنماركى "أبناء الدنمارك" للمخرج الدنماركى من أصل عراقى علاوى سليم فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم مشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه بعد عام من وقوع تفجير إرهابى ضخم فى كوبنهاجن، حيث ينمو التيار المتطرف فى البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادى يمينى معادى للمهاجرين، فيما يتورط الشاب "زكريا" مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها.

عرض "الإمبراطور الحافي" عن آخر ملوك البلجيك فى مهرجان القاهرة

فى الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم الخميس، فيلم "الإمبراطور الحافي" إخراج بيتر بروسنز وجيسيكا وودوورث فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم إنتاج بلجيكى هولندى كرواتى بلغارى مشترك، وذلك بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يُعرض فى قسم البانوراما الدولية، وتدور أحداثه حول كيف صار آخر ملوك البلجيك أول إمبراطور لأوروبا؟، ومن خلال متابعة قصة "نيكولا الثالث"، يتعرف الجمهور على آخر ملوك البلجيك، الذى يُصاب بطلق نارى فى سراييفو ويُنقل إلى مصحة كرواتية وسط أنباء عن أن انهيار مملكته أدى لانهيار الاتحاد الأوروبي.

وبطريقه ساخرة ولكن لطيفه ومقبولة، يحتفظ الفيلم، بنفس جاذبيته ونفس قدرته على الامتاع والاضحاك، الذى قدمه فى الجزء الأول عام 2016، ويضيف المزيد من الاسقاطات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الوحدة الأوروبية ومفهوم التقارب السياسى والإنساني.

فيلم "فجر" يحكى قصة فتاة هندية مراهقة

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فى الواحدة من ظهر اليوم الخميس، الفيلم الهندى "فجر" إخراج كاماكيا نارايان سينغ فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يعرض ضمن قسم البانوراما الدولية وتدور أحداثه حول فتاة مراهقة تتطلع لمستقبل أفضل ومصير مغاير لمصير قريناتها والنساء من حولها؛ تحلم بأن تُكمل تعليمها ولكن قبل التعليم فهى تحلم أيضًا بأن يكون لديها دورة مياه خاصة.

عرض "ليتوانيا الجديدة" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة

فى الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس، الفيلم الليتوانى " ليتوانيا الجديدة " إخراج كاروليس كوبينيس فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم مشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه أثناء الظروف المتوترة فى ثلاثينيات القرن الماضى والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتوانى فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ فى حالة وقوع أى خطر.

عرض دولى أول للفيلم الأرجنتينى "ساحرة"

فى الرابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، الفيلم الأرجنتينى "ساحرة" إخراج مارسيلو بياز كوبيلز فى عرضه الدولى الأول، وذلك بمركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يُعرض فى قسم عروض منتصف الليل، وتدور احداثه حول "سيلينا" الأم الوحيدة التى تعيش برفقة ابنتها المراهقة فى منزل متواضع على أطراف مدينة صغيرة ونائية. "سيلينا" لها دراية بأعمال السحر الأسود، تضطر لاستخدامه عندما تُختطف ابنتها من قِبل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين يعملون بالدعارة.