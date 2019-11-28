شاهد.. أول فيديو لـ مسلسل شبكة FreeForm الجديد Party of Five

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة FreeForm أول تريلر للمسل المعاد إنتاجه Party of Five الجديدة، التي سيبدأ عرض حلقاتها في 8 يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".
استنادًا إلى سلسلة التسعينيات، ستتبع الدراما الجديدة Party of Five أطفال أكوستا الخمسة وهم يتنقلون في صراعات الحياة اليومية للبقاء على قيد الحياة كوحدة عائلية بعد ترحيل آبائهم فجأة إلى المكسيك.
ويقوم ببطولة مسلسل Party of Five الدرامى الجديد براندون لاراكوينتي وإيميلي توستا ونيكو جواردادو، وإيلي باريس ليجاسبي.
أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسل Good Trouble لمدة حلقتين إضافيتين، ويتم عرضهما في 16 ديسمبر المقبل بالتتابع.
وتدور الحلقتان حول لم شمل العائلة الكاملة من The Fosters لقضاء عطلة خاصة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
وسيقوم كل من تيري بولو وشري ساوم وديفيد لامبرت وهايدن بيرلي ونوه سينتينيو من ذا فوسترز مايا ميتشيل وسييرا راميريز ببطولة الحلقات الخاصة.
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