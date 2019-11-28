شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يواصل "السف" على صورته: حد بيفهم فوتوشوب يشيل السجاير ويحط حاجة مش مضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لوصلة المزاح التى بدأها النجم الكوميدى الكبير محمد هنيدى بنشر صورة له من فترة طفولته يحمل فى يده علبة سجائر، طلب هنيدى من متابعيه مساعدته فى تصليح الصورة وضبطها باستخدام الفوتوشوب. وقال هنيدى لمتابعيه عبر تويتر: "يا ريت لو حد بيفهم فى الفوتوشوب يشيلى علبة السجاير دى ويحط حاجة مش مضرة بالصحة".

محمد هنيدى وكان هنيدى قد نشر صورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملا علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلا: "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللى فى إيديى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".

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